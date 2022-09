Calciomercato Monza, ufficiale: dopo Izzo e Magnani preso anche Ferrarini

MONZA - Monza all'attacco, anzi scatenato, in queste ultime ore di mercato, utili soprattutto per rinforzare il reparto arretrato. Così dopo quelli di Magnani dal Verona e Izzo dal Torino, c'è un terzo arrivo di giornata. Infatti è stato raggiunto l'accordo con la Fiorentina per il prestito con riscatto e diritto di controriscatto per Gabriele Ferrarini. Il giocatore spezzino, 22 anni, nello scorso campionato di B a Perugia, aveva fatto piangere il Monza all'ultima partita di stagione regolare quando, con un suo decisivo gol al 90' per l'1-0 a favore degli umbri, aveva negato ai brianzoli il primo, storico, passaggio in serie A, che poi sarebbe stata raggiunta vincendo i play off. E, contemporaneamente, la rete di Ferrarini aveva consentito al Grifo di raggiungere la post season.