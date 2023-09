Papu Gomez al Monza: ora è ufficiale

"Benvenuto Alejandro Papu Gomez". Con un post sul profilo Twitter ufficiale del club, il Monza annuncia l'ingaggio dell'attaccante argentino, che lascia il Siviglia per tornare in Italia. Gomez sostituirà nella rosa l'infortunato Caprari , operato e costretto ad un lungo stop.

Papu Gomez, terza avventura in Italia

Per Gomez si tratta della terza avventura in Italia, dopo le esperienze al Catania (dal 2010 al 2013) e all'Atalanta (dal 2014 al gennaio 2021). Al Siviglia Gomez ha giocato due anni e mezzo, portando a casa l'Europa League, nella finale contro la Roma.