Monza, l'annuncio di Galliani jr sul futuro di Colpani

Gianluca Galliani , figlio di Adriano, amministratore delegato del Monza , blinda Andrea Colpani , talento italiano che piace a diversi club. “È praticamente impossibile che Colpani si muova a gennaio da Monza” il suo annuncio a Kiss Kiss Napoli. Colpani, anni 24, ha segnato sei gol in questo campionato. È una delle principali rivelazioni della Serie A e per questo motivo ha attirato l'interesse di diverse società.

L'annuncio di Galliani jr sul futuro di Colpani

Ma a gennaio il Monza, prossima avversaria del Napoli in campionato, lo ha blindato: "Ci sono attenzioni sui giocatori del Monza, ma il Monza ha anche la capacità di tenerli" ha spiegato Galliani jr. Che poi ha aggiunto, parlando di Colpani: "Ha ancora cinque anni di contratto. Carlos Augusto, tanto per dirne un altro, era in scadenza. E comunque ripeto: a gennaio non si muoverà assolutamente”.