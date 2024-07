Szczesny, ipotesi Monza? La risposta di Galliani sorprende tutti

Galliani: "Szczesny? Tra suggestione e sogno..."

"Szczesny? A metà tra la suggestione e il sogno", ha detto con un sorriso Adriano Galliani, in occasione dell'evento che ha rinnovato la partnership tra Monza e Motorola. "Chissà… Vedremo se potrà diventare una trattativa", ha sottolineato il "Condor" del mercato italiano, nonché storico braccio destro del compianto Silvio Berlusconi. "L’obiettivo è costruire una squadra competitiva - ha proseguito Galliani in conferenza stampa -. La rosa ideale per me è di 26 giocatori, due per ruolo, il terzo portiere e per sicurezza, ho sempre sognato, un jolly per settore a livello di movimento. Non sempre si riesce però ad arrivare a questo. È uscito il portiere, - ha aggiunto - è tornato Cragno che era nel giro della Nazionale quando era arrivato da noi. Poi sono stati ceduti calciatori che non erano con noi lo scorso anno, ma in prestito in altre squadre. Ci sono delle trattative in corso, i nomi li sapete; se esce qualcuno ne entra un altro". Quel che è certo è che Szczesny dovrebbe ridursi otevolmente l'ingaggio per approdare alla corte di Nesta, rinunciando a giocare in campo internazionale, ma restando in Serie A.