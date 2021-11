Sorpresa De Laurentiis: Uduokhai e Neuhaus per il Napoli

NAPOLI - La fortuna è cieca, ma lo scudetto s’intravede: è un’idea, una tentazione e persino una possibilità. È un sogno che in tredici partite è stato costruito, con pazienza, da Spalletti e da una squadra «che mi piace un sacco». E perché non diventi né ossessione e né rimpianto, in questo mese (circa) che introduce al mercato, conviene starsene svegli, fingendo disinteresse però muovendosi nell’ombra, riflettendo sui rovinosi tackle riservati dal destino (fuori Anguissa e soprattutto Osimhen , fuori Politano e prima di lui Demme ) e provando in qualche modo a pararli, per non dover stare ancora lì a rievocare l’inverno gelido di Grassi e di Regini.

Napoli, idee Uduokhai e Neuhaus

C’è un calcio, in questo momento, che sembra abbia rapito il Napoli, localizzato stavolta in Bundesliga per addobbare il proprio albero di Natale di opzioni: le chiacchierate con Christian Nerlinger, un passato da centrocampista di Borussia Dortmund e Bayern Monaco e un presente da autorevole manager, sono diventate frequenti e si sono trasformate in eco. Quando arriverà gennaio, e Osimhen sarà ancora nel pieno del suo piano di recupero, andranno via anche Anguissa e Koulibaly, e resterà pure quel vuoto a sinistra sul quale meditare. E, ricapitolando, un difensore, un centrocampista e semmai anche un esterno basso, farebbero comodo, eccome. Il mercato va pianificato, ha bisogno dei suoi tempi (e di parecchio danaro) e per giocare in anticipo sono state chieste informazioni mirate. Ohis Felix Uduokhai (24 lo scorso settembre) ha messo già insieme un centinaio di presenze tra Wolfsburg e Augusta da centrale difensivo che, volendo, s’industria anche a sinistra e da mediano, ha una valutazione altissima (16 milioni di euro) trattabili e anche la voglia di rimettersi in gioco altrove; mentre Florian Neuhaus (25 a marzo), nove apparizioni pure in Nazionale, è invece il centrocampista del Borussia Mönchengladbach che sembra abbia già conquistato un posto nel data-base di Castel Volturno.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio