Napoli, Mertens: "Vorrei giocare di più. Rinnovo? Vediamo..."

Mertens sul rinnovo con il Napoli

"Sto giocando un po' meno, ma se guardo i gol fatti per minuti giocati sto facendo bene. Certo, mi piacerebbe giocare di più, ma vediamo... Il rinnovo? Dobbiamo vedere, perché gli accordi si fanno sempre in due. Io sono qui da nove anni e sto bene".

Mertens su Spalletti e sullo stadio Maradona

"Spalletti è bravo e sa come deve parlare e come deve mettere la squadra. Inoltre ha un'esperienza incredibile e questo mix gli consente di essere una grande persona. Il fascino di giocare in uno stadio che porta il nome di Maradona? È sempre un onore scendere in campo in un impianto dedicato a Diego e indossare la fascia da capitano stimola e dà grandi motivazioni".