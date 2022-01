Napoli, riecco Younes: risolto ufficialmente il prestito con l'Eintracht

Amin Younes torna momentaneamente al Napoli. L'Eintracht Francoforte, infatti, ha ufficialmente risolto il contratto con l'esterno offensivo, tornato in patria nell'estate del 2020. Il calciatore, che dovrebbe andare a giocare in Arabia Saudita, ha un contratto con gli azzurri fino al 2023. Si risolve dunque anticipatamente il prestito con i teutonici, inizialmente previsto per due anni. Dopo aver raccolto 26 presenze in Bundesliga e una in DFB Cup la scorsa stagione, in questa annata l'esterno classe '93 è stato centellinato. Per lui appena 37 minuti a inizio agosto in coppa nazionale, una panchina all'esordio in Bundesliga senza entrare e poi l'esclusione dalla lista.