“Fabian Ruiz piace alle big di Spagna”

Fabian Ruiz , domenica all'Olimpico contro la Lazio , ha segnato forse il gol più importante della stagione del Napoli . Almeno fin qui. I partenopei hanno infatti agganciato al primo posto il Milan grazie al centrocampista iberico, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e che, dunque, l'estate prossima potrebbe diventare oggetto del desiderio di numerosi club. Secondo As, soprattutto in Spagna sono interessati al giocatore e potrebbero acquistarlo anche a buon prezzo, visto che De Laurentiis non vorrà fare come Insigne , ovvero perderlo a parametro zero.

“Fabian Ruiz: su di lui Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid”

Fabian Ruiz sta vivendo probabilmente la sua miglior stagione: ha già all'attivo 6 gol e 4 assist. Chiaro che quindi gli occhi siano puntati sul 25enne. La trattativa per il rinnovo del contratto sarebbe ferma da due anni, il che fa immaginare come difficile che lo spagnolo si convinca a firmare prossimamente. In questo modo, però, il presidente De Laurentiis sarebbe quasi costretto a venderlo a giugno. Il suo valore si aggira sui 60 milioni, che è anche ciò che aveva chiesto il numero uno del Napoli l'estate scorsa. Recentemente, ad As, Fabian Ruiz ha confidato che gli piacerebbe giocare nella Liga. Al Barcellona il gicatore del Napoli piace da anni, il Real Madrid aveva in progetto una proposta prima che esplodesse la pandemia, l'Atletico Madrid nel 2021 aveva appunto bussato alla porta di De Laurentiis, sentendosi rispondere che con più di 60 milioni si poteva chiudere. Sarà inevitabile, scrive il sito spagnolo, abbassare le pretese ora, a dodici mesi dalla scadenza.

“Fabian Ruiz vuole chiudere la stagione vincendo con il Napoli”

A quanto pare, però, a Fabian Ruiz al momento non interesserebbero più di tanto i soldi. A Napoli guadagna meno di due milioni netti, il Newcastle a gennaio gliene avrebbe offerti il triplo. Fabian ha deciso di rimanere sotto il Vesuvio per concludere una stagione, che potrebbe diventare storica. Il Napoli ha vinto il suo ultimo scudetto nel 1990, il secondo della sua storia. Poi lo spagnolo potrà forse andarsene, in Spagna e Inghilterra non vedono l'ora che sia estate.