“Osimhen obiettivo del Manchester United”

“Osimhen e gli altri: ecco come giocherebbe lo United”

L'Express ipotizza almeno tre acquisti di livello in estate per il Manchester United: vale a dire, Osimhen insieme a Declan Rice e Manuel Akanji. Ci sarebbe il benservito a Ronaldo, in crisi di gol in questo periodo. Al contrario di Osimhen che, nonostante l'infortunio, ha segnato 7 gol in serie A e 4 in Europa League. In attacco, dunque, Osimhen sarebbe il perno centrale con ai lati Jadon Sancho da una parte e Marcus Rashford dall'altra. In porta si proseguirebbe con De Gea, in difesa Aaron Wan-Bissaka, Varane, il nuovo arrivato dal Borussia Dortmund Akanji e Luke Shaw. A centrocampo il nuovo Rice dal West Ham, Van De Beek e Bruno Fernandes. L'Express dà per scontata anche la partenza di Paul Pogba. Per Rice, il West Ham chiede molti, molti soldi. Staremo a vedere se questa sarà davvero la strategia dell'ex squadra di Alex Ferguson.