Napoli, Kvaratskhelia a un passo. E con Olivera è fatta

CASTEL VOLTURNO - Nel linguaggio (ottimistico) del mercato , è fatta: ma il calcio a volte abusa di se stesso, si spinge oltre le umanissime debolezze , ritiene che dentro una stretta di mano ci sia un affare concluso . Per evitare di deragliare, conviene andarci con cautela o con giudizio , però senza neanche negare che qualcosa stia cambiando, in questi giorni che sanno di tutto e anche di niente: visto che conviene giocare d’anticipo, ed evitare aste che rischierebbero di assorbire danaro, il Napoli si è spinto al di là delle proprie intenzioni, ha chiacchierato con Mathias Olivera e anche con il Getafe , ha pure dialogato con Khvicha Kvaratskhelia e con la Dinamo Batumi e adesso aspetta solo che arrivi il momento per evitare che ci siano equivoci. Nel gergo, si direbbe che sono già state allungate le mani sull’esterno basso uruguaiano e su quello alto, ch’è georgiano: ma i contratti si fanno (e a volte si disfano) evitando di perdersi nel “politichese”.

E quindi, si potrebbe parlare di opzione morale, che fa sempre la sua figura: ma tra il Napoli e Mathias Olivera (24) la distanza quella che separa la penna dalla modulistica, utilizzabile più in là. Poi tutto quello che bisognava dirsi, è stato sussurrato (pare) con reciproca soddisfazione: al Getafe andranno undici milioni di euro, a cui verranno affiancato gli immancabili bonus. È una trattativa senza tempo, cominciata in epoca non sospetta e però prossima alla conclusione: non ci fosse quel principio di prudenza a cui conviene far riferimento, si passerebbe direttamente al brindisi. Mancano tre mesi all’apertura (ufficiale) delle trattative e il cin-cin può essere almeno ritenuto ufficioso, come lasciato intuire dal presidente del Getafe. "Il suo trasferimento in Italia è praticamente in stato avanzato".