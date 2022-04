Napoli, dopo Kvaratskhelia l'obiettivo è Traorè

NAPOLI - Sei giornate alla fine del campionato, e dunque all'epilogo di un libro-scudetto dal finale thrilling, e una serie altrettanto lunga di obiettivi per il futuro venuti fuori nelle ultime settimane. Da cercare in giro o magari anche fatti in casa. Ovvero: Khvicha Kvaratskhelia, l'ala della Georgia e della Dinamo Batumi tutta sinistro che gioca nel ruolo del quasi ex capitano Insigne, è un affare già definito in ogni aspetto; preso. E ancora: il terzino sinistro del Getafe e della Nazionale uruguaiana, Mathias Olivera, è pronto a compiere lo stesso percorso. E poi? Al ds Giuntoli piacciono moltissimo Junior Traore del Sassuolo, protagonista di un girone di ritorno di altissimo livello, nonché il jolly delle fasce, Andrea Cambiaso, a segno con gli azzurri nel primo atto delle sfide stagionali con il suo Genoa a Marassi. Altrettanto ricco il capitolo dei rinnovi: a un passo quello di Juan Jesus, nel pieno i discorsi con Rrahmani e Meret. Niente male.

Giuntoli sul gioiello del Sassuolo E allora, il mercato. Di nuovo di corsa a perdifiato: Giuntoli e la sua squadra non hanno mai smesso di lavorare e non è un caso che il colpo-Kvaratskhelia, 21 anni, sia stato già chiuso e blindato. Con tanto di prima sessione di visite mediche andate in scena in gran segreto in una località blindata. Anche il ventiquattrenne Olivera, l'uomo che nella rosa prenderà il posto di Ghoulam, in scadenza e destinato ai saluti, è ormai un acquisto virtuale messo a punto proprio a gennaio con vista su giugno. A proposito di fasce: Cambiaso, 22 anni, è molto più di una tentazione. Più delicata è invece la storia relativa all'altro ventiduenne Traore, uno dei gioielli di un Sassuolo preso letteralmente d'assalto tra Junior - 6 gol nelle ultime 8 partite -, Scamacca, Berardi, Raspadori e Lopez: è il nome forte di questo periodo. Per la cronaca: è dotato di cittadinanza italiana, un ulteriore elemento che fa la differenza.