Napoli, la proposta di rinnovo a Fabian Ruiz: ecco le cifre

Per non ripetersi, perché ne sono già accadute troppe, dopo aver scoperto d’essere in notevole ritardo sui tempi canonici dei rinnovi, Aurelio De Laurentiis si è lasciato alle spalle i pericolosi indugi del passato, s’è ricordato che Insigne se ne andrà a parametro zero (come Maksimovic e Hysaj) ha rivisto il copione dell’affare-Milik e si è attrezzato, invitando Fabian Ruiz per una chiacchierata. Visto che tra appena tredici mesi non ci sarà - non ci sarebbe - niente altro da fare che congedarsi, e rinunciare gratuitamente (e dolorosamente) a un centrocampista di questo spessore che ha appena compiuto 26 anni sarebbe un affronto al buon senso, Adl e Fabian hanno messo la palla sul tavolo e, com’è giusto che sia, se la sono lanciati a vicenda, senza particolare «effetto», dunque privi di perfidia.