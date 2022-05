Napoli, Lucchesi: "Spalletti? Secondo me dovrebbe rimanere"

NAPOLI - "Allegri? Lo stimo molto, i cambi in Coppa Italia eranmo dettati da necessità. ma va tenuto presente anche della qualità dell'Inter, ci sono entrambe le cose". Lo ha dichiarato il dg Fabrizio Lucchesi, attualmente al Monterosi, ai microfoni di TMW radio: "Dybala? Se resta in Italia va all'Inter, a Milano con Marotta, il migliore. L'Inter ha la possibilità di corrispondergli l'ingaggio oneroso e lui avrebbe la possibilità di vincere. Perisic? Sarà trova una soluzione, è un campione di cui l'Inter non può fare a meno. Le tempistiche sui rinnovi vengono riempite di chiavi di lettura, ma c’è anche il gioco delle parti. Quello che non fai in un mese a volte lo fai in un giorno, per me finirà così. Lautaro 70 milioni? Il mercato sta cambiando e ci sta abituando anche a follie. Mai dire mai. E poi, a 65 milioni non lo darebbero via?. Il Napoli? Quest’anno hanno programmato preparandosi a un mercato turbolento. Sarà un’estate di rinnovamento più che di rivoluzione, dovuta e in parte voluta". Infine, Spalletti: "Secondo me dovrebbe rimanere, ha lavorato bene. Il Napoli ha qualcosa meno di Inter e Milan ma sono stati anche primi. Non si può discutere un progetto per una posizione in più o in meno”, ha concluso.