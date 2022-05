Napoli, Lozano è partito. Festa d'addio per Insigne

NAPOLI - Adios, alla prossima. La stagione di Lozano si è conclusa con qualche giorno e una partita d'anticipo rispetto al termine del campionato: il Chucky, infatti, è volato in Messico per sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla destra, dopo la lussazione rimediata il 3 febbraio con la Nazionale. Hirving, insomma, ha stretto i denti e provato la missione scudetto insieme con i compagni, ma alla luce della qualificazione Champions e del terzo posto ha deciso di saltare d'accordo con il club azzurro la trasferta in programma a La Spezia così da recuperare almeno una settimana sui tempi di recupero. A proposito della gara-sipario di domenica: è prevedibile che Spalletti si affiderà a un ampio turnover, così da dare spazio a chi nell'ultimo periodo ha giocato meno e magari concedere la passerella finale a chi come Ghoulam ha già la valigia pronta.

Lozano, l'operazione alla spalla destra E allora, tutti d'accordo: Lozano, gli staff medici del Napoli e della Nazionale, la società e la federazione messicana. Il Chucky ha deciso di non perdere tempo e anzi di affrettare l'operazione alla spalla destra infortunata nel corso di Messico-Panama (qualificazioni mondiali), e così Spalletti gli ha risparmiato la settimana finale e il Tata Martino, il suo ct, lo ha escluso dai convocati per le tre partite di preparazione alla Nations League della Concacaf in programma a Dallas, in Texas, il 28 maggio con la Nigeria di Osimhen; il 2 giugno con l'Uruguay dell'obiettivo Olivera; e il 5 giugno con l'Ecuador. Gli impegni di Nations cominceranno l'11 giugno con il Suriname, ma Lozano a quel punto potrebbe già essere in Italia per la riabilitazione. Una decisione con vista sulla prossima annata: anticipare i tempi dell'intervento significa accorciare quelli del rientro.