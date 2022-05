Calciomercato Napoli, Koulibaly gela: addio vicino, "ma non litigherò"

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Otto anni fa, quando mise per la prima volta piede a Castel Volturno, Kalidou Koulibaly s’imbattè immediatamente in Rafa Benitez e in quel suo «accogliente» giochino: sul tavolo sparecchiato per l’occasione - e per la lezione - comparvero vari bicchieri, sfruttati per simulare i movimenti dei difensori ma anche quelli dei centrocampisti. Sono passate 314 partite e Koulibaly è rimasto umanamente se stesso, mentre il calciatore è diventato un gigante: quando parla, se ciò che dice, sa soprattutto come sussurrarlo, con quel candore e il rispetto che appartengono alla sua formazione culturale. Mentre il calcio sta entrando nella sua fase più «spassosa», quella della fiera dei sogni - nella quale girano tanti soldi e anche un pizzico di fantasia - Kalidou Koulibaly sa che non bisogna fingere e raschiando in cima alla propria anima, lancia attraverso Onze Mondial, un messaggio chiaro nel quale non c’è bisogno di andarci a leggere dentro. «Napoli è difficile da lasciare perché la volontà dei tifosi ha un peso e De Laurentiis tiene in considerazione la loro opinione: quando la gente non vuole che un calciatore vada via, il presidente cerca di accontentarli. E poi spesso il prezzo fissato dal club è troppo alto per alcune società. E comunque a me non piace andarmi a scontrare e se dovrò andarmene me ne andrò in modo pulito, senza litigare. Per il momento sono tranquillo e sto bene a Napoli ma vedremo cosa accadrà al termine della stagione».