Osimhen la chiave del mercato del Napoli: il progetto di De Laurentiis

NAPOLI - Prendete 110 milioni di euro (dieci in più sempre meglio che dieci in meno), sistemateli in un luogo sicuro - tanto per giocare, la vostra mente - e poi cominciate a provare l’emozione di un mercato. In quel mondo virtuale, con centodieci milioni di euro, si possono fare varie operazione. E pure in quello reale, a pensarci bene, può venire fuori una clamorosa rivoluzione. Intorno a Victor Osimhen si muove il Napoli, nella sua futura dimensione, nella sua plastica ricostruzione, in una squadra che con lui ha un valore tecnico assoluto e incontestabile e senza ne ha un altro economico-finanzario e pure progettuale. Quando andò via Edinson Cavani, estate nel 2013, per la modica cifra di sessantaquattro milioni di euro, il Napoli attrezzò il Progetto in senso compiuto, gli diede una forma - eccome - mise assieme un’idea nuova, l’internazionalizzano, sommò Reina a Callejon, Albiol a Mertens, Zapata a Higuain. Certo, aggiunse tanto danaro, dunque investimenti, però uscì da quel mercato come se avesse appena ricevuto la visita di Babbo Natale. Mentre quando andò via Gonzalo Higuain, novantaquattro milioni di euro, la fase due fu strategicamente più morbida, perché in eredità c’era l’opulenza tecnica approdata nel 2013 e anche un po’ dopo.