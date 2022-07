Koulibaly e la Juve, se gli affari incrociano le emozioni

Nel momento in cui Fali Ramadani, il manager di Koulibaly, mette i piedi in casa Juventus non cambia solo il mercato ma rischia di riscriversi un po’ la storia socio-calcistica di un macro sistema che vive su incompatibilità ambientali scolpite nelle anime. L’apertura ufficiale della trattativa tra un uomo per nulla «qualunque», in sintesi il simbolo moderno d’un club e della sua città, e la nemica più allergica di Napoli, spalanca un fronte nuovo, altera - almeno nelle sensazioni - le forze del campionato, disegna scenari che parevano insospettabili e trascina in quel vortice d’amore-odio di cui è impregnato il pallone, nella sua narrazione senza limiti e senza pudore, surreale e però pure realissima. Koulibaly rientra, di diritto, tra i top player d’un settore, la difesa, che Madame ha l’esigenza e anche il dovere di rinnovare prepotentemente: senza più Chiellini, con Bonucci che ha la sua età intrisa di inevitabili dubbi e De Ligt che porta una vagonata di milioni di euro utili per rifondarsi a tutto campo, Allegri ha preferito andare sul sicuro e avendo il desiderio di «allenare quelli bravi», si è lasciato sedurre da uno dei più fascinosi interpreti del ruolo, un big riconosciuto e riconoscibile per spessore caratteriale e padronanza, per autorevolezza e per intelligenza, per rapidità di calcio ma pure di pensiero.