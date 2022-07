Napoli, ag. Politano: "Ci sono offerte dall'Italia e dall'estero"

Napoli, Giuffredi tranquillo: "Col mister è tutto sereno"

Nei giorni scorsi Luciano Spalletti aveva ricordato che nella scorsa stagione, Politano era stato uno degli attaccanti più utilizzati in termini di minutaggio complessivo. I toni si erano leggermente alzati, col tecnico che aveva anche sottolineato come questa situazione fosse stata creata dallo stesso giocatore.

Con l'arrivo di Giuffredi, i rapporti sembrano essersi distesi:

"Col tecnico c'è un buon rapporto, abbiamo chiacchierato e ci siamo riappacificati, abbiamo anche chiarito alcune cose. Va tutto bene, è tutto sereno. Io preferisco in ogni caso incontrare e chiarirsi, per poi andare avanti con il lavoro nel modo migliore. A parte il botta e risposta, con Spalletti c'è sempre stato un buon rapporto".

L'agente di Politano cerca di spiegare anche come si è arrivati a questa situazione tra l'ex Inter e il Napoli:

"Non si è rotto niente, sennò ci saremmo comportati tutti in modo differente. E' stato un momento del calciatore un po' così. Ci può stare che un calciatore stanco, a fine campionato, non viva bene una situazione e possa dire apertamente un suo pensiero. Ma poi passa. Se Politano dovesse restare al Napoli lo farà con la testa giusta, l'entusiasmo giusto e la concentrazione giusta".

Giuffredi sul mercato: "Offerte da Italia ed estero, stiamo parlando"

Inevitabili le domande sul mercato, con Giuffredi che conferma i colloqui con altri club:

"Stiamo avendo colloqui con altre società, al Napoli qualche richiesta è già arrivata ma diciamo che non è ancora pronta per quelle che sono le richieste del Napoli. Politano è in una delle società migliori d'Italia e se dovesse rimanere non ci sarebbero problemi. Il suo cartellino viene valutato 20 milioni, ma poi serve guardare anche il mercato reale e la vita in generale".

Nello specifico, Giuffredi rivela anche il nome della squadra che al momento è sulle tracce di Politano:

"Offerte? Una italiana e un paio estere. Milan? Non possiamo fare nomi. Valencia? Può essere, si sa che Gattuso è un estimatore di Politano. Ma non c'è niente di definito, può darsi che rimanga e tra due mesi si renda conto di aver fatto la scelta migliore restando a Napoli".