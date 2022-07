Sms da Dimaro per ADL: richiamare Mertens, prendere subito il vice Koulibaly

"Riacquistare" Mertens e individuare rapidamente il sostituto di Koulibaly, anche se non potrà mai essere Koulibaly perché, Spalletti l'ha ripetuto sempre, di Kalidou ce n'è uno solo. Forte e chiaro è stato il messaggio che i tifosi del Napoli hanno lanciato ieri sera da Dimaro, durante la presentazione della squadra che non ha visto sul palco Aurelio de Laurentiis, fischiato invece dalla platea quando è stato nominato. Spalletti ha zittito i contestatori, invitando tutti i sostenitori a essere uniti e ad appoggiare la squadra, come hanno sempre fatto, nella buona e nella cattiva sorte. L'allenatore ha mostrato fermezza e determinazione, ha usato parole giuste e più che mai appropriate, considerato il momento e considerato che all'inizio del campionato dei partenopei mancano soltanto 29 giorni (15 agosto, ore 18:30, Verona-Napoli). Ma c'è un ma, grande come l'odierna situazione dell'organico. Le partenze di Insigne, Ospina, Mertens e Koulibaly hanno indebolito la squadra, terza in classifica nell'ultimo campionato, titolare con l'Inter della miglior difesa del torneo (31 reti subite in 38 partite) e terza nella graduatoria dei migliori attacchi (74 gol segnati in 38 partite; l'Inter ne ha realizzati 84, la Lazio 77, il Milan campione d'Italia, invece, 69).