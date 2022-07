Napoli, Kim in Italia per visite mediche e firma: questione di ore

Si avvia alla conclusione la lunga operazione per il trasferimento di Kim Min-jae al Napoli. Sono state risolte le ultime complicazioni burocratiche che avevano ritardato l'arrivo del giocatore in Italia: il difensore sudcoreano dovrebbe sbarcare in Campania entro le prossime ore per le visite mediche.

Napoli, Kim in arrivo martedì per le visite mediche Il centrale asiatico, in arrivo dal Fenerbahce e scelto come erede di Kalidou Koulibaly passato al Chelsea, sosterrà le visite mediche con il club partenopeo martedì, poi firmerà il contratto con la società azzurra e si unirà ai suoi nuovi compagni a Castel di Sangro. Sarà il terzo calciatore sudcoreano a giocare in Serie A dopo Ahn Jung-hwan e Lee Seung-woo.