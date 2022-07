Savoldi: “Raspadori il nuovo Mertens, Spalletti lo aiuterà”

Del tipo?

«Il miglior centravanti italiano, in questo momento, è Immobile. Belotti, ahilui, è stato frenato da numerosi problemi fisici e ciò significa che potenzialmente parliamo dell'attaccante del futuro».

Anche perché nasce centravanti, gioca in appoggio alla punta e sa fare anche l'esterno. Ed è ambidestro.

«Beh, ma se arrivasse per fare il vice Osimhen, uno dei migliori centravanti in circolazione, allora sarebbe sprecato. Non può venire per fare la riserva, ecco perché parlo di cambio di modulo: alle spalle di Osimhen, diciamo alla Mertens. È svelto, rapido, si muove benissimo nei pressi dell'area: ha davvero grandi potenzialità».



Il Napoli ha salutato proprio Mertens, Insigne, Koulibaly e Ospina: una vera rivoluzione.

«Sono arrivati giovani interessanti e in quest'ottica bisogna valutare anche l'interesse per Raspadori: ci vorrà un po' di tempo per dare a questi ragazzi la possibilità d'inserirsi. E tra l'altro rispetto alla stagione precedente, almeno per il momento, si punta sul tridente».