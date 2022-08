Lo Monaco: "Napoli, Kvaratskhelia sarà il vero colpo"

NAPOLI - “Il vero colpo del Napoli ? Mi auguro lo sia Kvaratskhelia , lo spero davvero. Se il georgiano dovesse esplodere potrebbe essere davvero il giocatore decisivo per Spalletti ". Lo ha dichiarato il dirigente Pietro Lo Monaco , intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv: "Chi prenderei tra Raspadori e Simeone ? Il massimo sarebbero entrambi: il primo più si addice al ruolo di seconda punta dietro Osimhen , il secondo è più una punta centrale. I costi, tuttavia, mi sembrano improponibili, 30 milioni per Raspadori sono tanti, avrei tenuto Mertens per un altro anno e dando spazio a Gaetano , giocatore che mi piace moltissimo. Lui ha delle potenzialità notevoli e a sinistra con anche Zerbin il Napoli completa un quadro molto interessante".

Tra Raspadori e Simeone prendere il Cholito

“Tra Raspadori e Simeone prenderei il Cholito, dando più spazio a Gaetano - prosegue Lo Monaco - L’ex Cremonese è un giovane di grandi potenzialità, secondo me anche abbastanza sottovalutato. In più è un classe 2000, come Raspadori, che se dovesse arrivare a Napoli gli tarperebbe indubbiamente le ali. A quel punto prenderei solo il Cholito Simeone, che peraltro assicura un quantitativo di reti maggiore dell’attaccante del Sassuolo. L’argentino è molto diverso da Petagna, ma con capacità tecniche e tattiche che gli consentono anche di fare la seconda punta, il Napoli farebbe un bel colpo. Negli altri reparti, Lo Monaco la vede così: "Meret? La società gli ha proposto il rinnovo, lui non può pensare che non ci sia concorrenza nel suo ruolo, se la deve giocare, pure se viene Kepa, Navas, o chicchessia. Meret deve fare qualcosa, il primo a non essere contento del suo rendimento in azzurro deve essere proprio lui. Kim? Mi fa piacere sia così inserito, il calciatore è forte fisicamente, un agonista vero ma non è Koulibaly, siamo lontani anni luce. Di sicuro il Napoli, con il coreano, ha guadagnato molta fisicità".