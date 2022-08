Napoli, Spalletti guardiano della rivoluzione

NAPOLI - Avete presente la cessione di Higuain alla Juve (2016) e l’addio a Sarri (2018)? Due eventi che hanno segnato la storia recente del Napoli. Eppure, absit iniuria verbis, sia detto senza voler offendere nessuno, non c’è paragone con la rivoluzione d’estate che Aurelio De Laurentiis sta indefessamente firmando nell’Anno Domini 2022, incipiente la diciannovesima stagione consecutiva della sua gestione, la tredicesima di fila in Europa. Ricapitolando: via Insigne, via Ghoulam via Ospina, via Mertens, via Koulibaly, via Malcuit, sempre più via Meret; dentro Khvaratskhelia; Olivera; Ostigard; Kim Min-jae; di ritorno Gaetano e Zerbin; sempre più vicini Kepa e Raspadori. Alzi la mano chi avrebbe mai immaginato una simile palingenesi partenopea quando ADL, nel giugno del 2021 avvertì Insigne che bisognava ridurre il monte ingaggi, a cominciare dal suo. Tredici mesi dopo, l’ha ridotto eccome, tanto che Spalletti, convitato non di pietra al mercato di Giuntoli, dopo il test con il Maiorca ha affermato: «Abbiamo deciso di abbassare il tetto stipendi, per cui miriamo a quelli che rientrano in questo tetto». Luciano ha usato il pluralis maiestatis, ma occhio, questo non significa condivida dalla prima all’ultima virgola la linea dettata dal suo presidente, avendo aggiunto subito dopo: «Ci sono giovani promesse importanti che possono rientrare in questo tetto, poi, però, è chiaro che rinunci a una fetta di mercato: se usata dagli altri, può consentire loro di portare a casa il “pronto subito”, senza doverci lavorare molto».