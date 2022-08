Spezia, in arrivo Meret in prestito: accordo con il Napoli

Alex Meret sta per lasciare il Napoli. È stato trovata l'intesa tra la società di Aurelio De Laurentiis e lo Spezia per il trasferimento in prestito del portiere friulano, che ha voluto cambiare per avere maggiore continuità dopo un anno da vice.

Napoli: in attesa di Kepa, Meret ai saluti L'estremo difensore di Udine, a Napoli dal 2018, aveva trovato nelle scorse settimane un accordo con la società azzurra per il rinnovo del contratto fino al 2027. Le notizie sull'arrivo ormai imminente di Kepa Arrizabalaga hanno accelerato i tempi per la sua partenza: sul portiere avevano chiesto informazioni anche Leicester e Torino, ma alla fine lo Spezia ha trovato l'intesa per un trasferimento a titolo temporaneo con il Napoli, rinunciando a Bartlomiej Dragowski (richieste troppo alte della Fiorentina).