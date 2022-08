Napoli, per Raspadori spunta la formula stile Locatelli-Juve

Il portiere e l'attaccante. Anzi, i portieri e un attaccante: Giacomo Raspadori. Il grande obiettivo del Napoli è lui, un jolly offensivo di 22 anni che Spalletti vuole e aspetta. Già, ma quando: i contatti con il Sassuolo sono continui, ma De Laurentiis sta provando a limare la richiesta di 35 milioni di euro e soprattutto a trovare una formula di pagamento in stile Locatelli-Juve. Dilazionata. Magari in tre anni. Linea calda anche sul fronte-Kepa: ieri a Roma è andata in scena una riunione, un incontro con il suo manager Arturo Canales, e oggi tra l'altro il portiere ha anche commentato con un like su Instagram un post di Fabian sulla vittoria con il Girona in amichevole.