Mercato Napoli, idea Ndombele e sogno Szoboszlai

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Un affare chiama l’altro: il viaggio di Cristiano Giuntoli a Parigi apre un vuoto a centrocampo e induce a riflessioni che restano vive sino al primo settembre. Il Napoli ha preso un attaccante (ed è Simeone), ne sogna disperatamente un altro multitasking (ed è Raspadori) ma è anche consapevole che possa essere necessario, forse utile o persino indispensabile un centrocampista. E quindi, meditazione a tutto campo. Una scelta, nel caso in cui nel budget non possano esserci spese extra, sarebbe l’arretramento di Zielinski, che verrebbe sottratto alle funzioni di trequartista e tornerebbe a fungere da mediano di un 4-2-3-1 ispirato eventualmente dalla presenza di Raspadori. Altrimenti, un «sesto» di centrocampo, con il 4-3-3, sarebbe ipotesi praticamente inderogabile. Il Napoli ha avuto modo di scandagliare il mercato, ha cercato uomini di palleggio come Ederson della Salernitana, finito all’Atalanta; per un attimo ha anche pensato a Zakaria della Juventus; poi le vicende del mercato l’hanno indotto a dirottare altrove le proprie intenzioni.

Ndombele, fumo da Londra Tanguy Ndombele (25) è costato al Tottenham - appena tre anni - qualcosa come 70 milioni di euro: una fortuna finita a bordo campo, perché nella nuova gestione Paratici-Conte non c’è posto per il centrocampista francese. Il Napoli ha cominciato ad informarsi, certe operazioni, figlie di investimenti così massicci, hanno bisogno di lunghi dialoghi: il prestito modello-Anguissa sarebbe un percorso ipotizzabile, con partecipazione degli inglesi all’ingaggio, ovviamente di gran lunga oltre il tetto imposto da Adl. La fase perlustrativa ha bisogno di confronti che Giuntoli e Paratici, amici sin da quando erano giovani, si concedono. Ma la trattativa è ancora nella fase iniziale.