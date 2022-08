Napoli, ecco Ndombele: caratteristiche e curiosità

È nato nella stessa cittadina di Jeremy Menez, a Longjumeau (Ile-de-France) il 28 dicembre 1996 da genitori della Repubblica Democratica del Congo. A 14 anni ha lasciato la cittadina a sud di Parigi per trasferirsi in Bretagna, al Guingamp, club che l’ha scaricato nel 2014 per motivi comportamentali: il talento c’era ed era sotto gli occhi di tutti, ma mancava una certa attitudine al lavoro e alla ricerca del peso forma. L’Amiens decise però di dargli fiducia, prendendolo prima per le giovanili e poi portandolo in prima squadra. Da lì, la carriera di Ndombélé ha avuto una svolta, soprattutto grazie al passaggio al Lione nel 2017: Juninho Pernambucano, all’epoca ds dell’OL, vide qualcosa in lui e come spesso gli è capitato ha avuto ragione.

Un mix di talento

Chi lo conosce bene conviene su alcune caratteristiche inequivocabili: Ndombélé ha un talento innato, non ha molti gol nei piedi, ma fa benissimo il suo lavoro di centrocampista centrale. Uscita palla al piede e controllo orientato sono le sue doti principali, ha un eccellente dribbling nello stretto e quel pizzico di follia che ha attirato le attenzioni del Tottenham nel 2019. A Londra, però, il rapporto con i suoi allenatori non è stato facile, in particolare con Mourinho, che non lo considerava un titolare. Conte, invece, non gli ha dato nemmeno una possibilità, tanto che ha preferito mandarlo in prestito al Lione lo scorso gennaio. In estate, il ritorno al Tottenham non è stato come si aspettava. È entrato subito nella lista degli esuberi insieme ai vari Lo Celso e Reguilon. Primo passo verso la cessione.