Napoli scatenato: visite Ndombele

ROMA- Tanguy Ndombele è pronto ad iniziare la sua nuova avventura al Napoli. Il centrocampista francese è nella capitale, per sottoporsi alle visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà al club azzurro. Il Napoli lo ha acquistato in prestito per 500mila euro, con diritto di riscatto fissato a 31,5 milioni lordi.