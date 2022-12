Idea Napoli: il sì per Ilic se Demme va da Nicola

NAPOLI - Napoli-Salernitana: è il derby di mercato in Turchia nel nome di Demme. Già: considerando il ruolo che Lobotka è stato capace di ritagliarsi, il collega è diventato uno dei profili più gettonati di questa fase di avvicinamento alla parentesi invernale degli affari del calcio: piace al Monza ma piace soprattutto ai granata, in questi giorni al lavoro a Belek proprio come la squadra di Spalletti. Ieri sera, tra l'altro, in ritiro s'è visto il ds De Sanctis, ex portiere azzurro che dall'estate è anche la mente tecnica del club di Iervolino: un saluto al signor Luciano, suo allenatore ai tempi della Roma, e poi una chiacchierata con Giuntoli. Un'altra, certo: perché di Diego il tedesco i due hanno parlato tante volte. Su queste basi e questa formula: prestito con diritto di riscatto, e d'accordo, ma il problema è la portata dello stipendio di Demme. In un solo concetto: il Napoli dovrebbe partecipare. Si vedrà. Giuntoli, nel frattempo, studia obiettivi per il centrocampo nel caso in cui dovesse liberarsi un posto a gennaio: Ivan Ilic del Verona piace molto, anzi moltissimo, e infatti l'operazione potrebbe anche ricalcare quella di Rrahmani: ovvero, acquistare subito per poi integrare in rosa in estate. Occhi anche sul croato del Salisburgo e della Nazionale, Luka Sucic.

A centrocampo E allora, l'incontro di Belek: De Sanctis ha salutato un po' di vecchi amici, dai reduci della sua epoca a Spalletti, e poi s'è seduto con il collega. Sul tavolo, dicevamo, Demme: la Salernitana considera il centrocampista tedesco ideale nel piano dei rinforzi ma l'ostacolo di natura economica per il momento fa la differenza. La questione, comunque, non è chiusa: troppo presto, per carità. E tra l'altro decisiva sarà anche la volontà di Diego: il suo manager, Marco Busiello, ha spiegato di non aver ancora affrontato ufficialmente l'argomento con Giuntoli, ma nel contempo ha anche specificato le priorità del suo assistito: sposare un progetto tecnico e giocare con continuità. Cosa che nel Napoli, in virtù dell'egemonia di Lobotka in regia e della sua fondamentale importanza nei meccanismi del gioco, è diventata piuttosto complessa.