Napoli, Bereszynski-Zanoli: scambio alla pari a costo zero con la Samp

NAPOLI - Poi ci sarà il mercato, ma prima ci saranno Bereszynski, Zanoli e Contini: forse finirà con loro, forse no, ma il sospetto che ad aprire le danze sia questa mega-operazione a costo zero sull’asse Genova (quella doriana)-Napoli. In sintesi, e senza spargimento di danaro, il Napoli prende un esterno a presa rapida, Bereszynski, lo inserisce nel proprio organico alle spalle di Di Lorenzo, s’approvvigiona con un pizzico di spavalderia pronta per l’uso e guarda al tour de force con maggior consapevolezza di sé: in quella squadra che sta divertendo, che ha «doppi» per ogni ruolo, solo sulla fascia destra difensiva esistevano perplessità, semplicemente legate all’inesperienza di Zanoli, nel quale però è doveroso continuare a credere. E infatti, il Napoli non lo cede, lo concederà in prestito, lascerà che Stankovic lo faccia crescere e maturare, per poi definirne il ruolo in futuro: ma adesso che si entrerà in una specie di frullatore, in campo ogni quattro giorni, a Spalletti sarà indispensabile avere spalle larghe. Bereszynski le ha, lo dice la sua storia, le oltre duecento partite in Italia, le cinquanta in Nazionale, e poi non deve neanche aspettare la cosiddetta fase di ambientamento: il polacco è in Italia da sette anni, di Napoli sa tutto quello che gli ha raccontato Zielinski (e semmai anche Milik) e può mettersi a correre in fretta.