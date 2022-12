Napoli, preso Bereszynski: manca solo la firma

NAPOLI - Si tratta solo di aspettare firma e annuncio , null’altro, per vedere Bartosz Bereszynski con la maglia del Napoli . L’accordo con la Sampdoria è già stato raggiunto e coinvolgerà anche Zanoli, in prestito da Stankovic, e Contini, di rientro a casa. Il triplo affare è stato impostato in tempi rapidi e inaugurerà un mercato in cui De Laurentiis e Giuntoli correranno già verso l’estate. Nella lista compare, in prima linea, Walid Cheddira, 24 anni, marocchino, attaccante duttile che al Mondiale s’è fatto notare e che al Bari sta facendo divertire tutti tanto da convincere il Napoli a puntarci con l’idea di bloccarlo subito lasciandolo per altri sei mesi nel suo attuale club. In prospettiva piacciono anche Djalò e Bamba, entrambi del Lille, scrutati da vicino mercoledì sera, col secondo anche a segno al Maradona, esattamente come Samardzic dell’Udinese che piace tanto a Spal- letti (e non solo).

Si chiude

Bereszynski ha la valigia pronta, aspetta un cenno dalla sua società, lo attende il Napoli e il ruolo inedito di alternativa a Di Lorenzo dopo anni e anni da titolare a destra nella Sampdoria. Il terzino polacco, 50 presenze in Nazionale, ha accettato l’idea di cambiare il proprio status d’inamovibile pur d’imbarcarsi nel sogno scudetto. Percorso inverso per Zanoli che avverte l’esigenza di raccogliere minuti per crescere e, alla Samp, con Stankovic, prenderà proprio il posto di Bereszynski con la promessa di giocare con una certa continuità.

Per giugno

Il mercato è sempre aperto e De Laurentiis vuole riempirlo di opportunità. Una di queste potrebbe essere Cheddira, bomber del Bari, 9 gol in campionato, 14 complessivi in stagione, un Mondiale alle spalle con l’ipotesi, ora, di legarsi al Napoli ma trasferendosi solo in estate. Un tentativo verrà fatto anche per Samardzic, 20 anni, stellina dell’Udinese, bottega cara dalla quale, però, il Napoli spesso attinge, forte di rapporti consolidati nel tempo. Come per Cheddira, la volontà è avvicinarsi subito al giocatore, un modo per anticipare la concorrenza. Dialoghi aperti con l’Udinese con cui c’è già stato più di un approccio.

Da vicino

Giuntoli ha studiato da vicino Djalò (22) e Bamba (26), difensore e attaccante del Lille, qualora occorresse in futuro coprire altri vuoti. Due nomi su cui il Napoli resta vigile, senza precludersi nulla. Neppure l’idea di lasciar partire Demme, che reclama spazio. L’attuale volontà è quella di blindarlo almeno fino al termine della stagione. La Salernitana ci aveva provato e, come altri club, potrebbe tornare alla carica. Sarà il giocatore a decidere.