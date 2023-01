Napoli, ecco Bereszynski. L’Eintracht vuole Demme

NAPOLI - La storia è scontata, a questo punto: domenica è il giorno di Sampdoria-Napoli e sarà anche una giornata speciale per i protagonisti del triplice affare che coinvolgerà Bereszynski, Contini e Zanoli. La storia è ormai pronta per i titoli di coda e lo champagne: il terzino polacco passa in azzurro in prestito e il terzino italiano va in prestito a Genova dopo aver firmato il rinnovo fino al 2027, mentre il portiere rientrerà con qualche mese d'anticipo dal prestito e si sistemerà alle spalle di Meret e probabilmente di Sirigu. Che, dal canto suo, ha una richiesta del Cagliari e riflette. Novità anche sul fronte relativo a Demme: Diego il tedesco piace all'Eintracht, e dunque al prossimo avversario del Napoli negli ottavi di Champions.

L’attesa

E allora, la domenica bestiale di Marassi: innanzitutto la partita, un'altra sfida delicatissima dopo la sconfitta con l'Inter; e poi il mercato. E dunque il maxi-affare sull'asse con la Samp: Bereszynski è pronto a completare ufficialmente il parco degli esterni di destra di Spalletti e dovrebbe sbarcare in città nelle prossime ore per le visite mediche , alla vigilia di uno strano incrocio tra passato e futuro. L'accordo con il trentenne giocatore polacco, reduce dal Mondiale con Zielinski, è definito e ora si attende l'annuncio anche del rinnovo di Zanoli con il Napoli: una condizione necessaria per il suo trasferimento in prestito sulla sponda blucerchiata di Genova. Rientrerà alla base anche Contini, portiere cresciuto nel vivaio che in lista penderà proprio il posto di Zanoli. Da vedere con quale ruolo: Sirigu, infatti, è nel mirino del Cagliari.

Incrocio Champions

Curioso anche l'incrocio che sta prendendo forma tra Napoli e Francoforte, la città dell'Eintracht. Il prossimo avversario degli azzurri in Champions: il club tedesco segue Demme, centrocampista con ammiratori anche in Italia (Monza) e in Turchia. Per la precisione: l'Adana Demirspor di Montella propone un prestito con diritto di riscatto, ma il Napoli, se proprio deve, preferisce cederlo a titolo definito o in prestito con obbligo.