Napoli su Cheddira, Mignani: "Fino a giugno resta con noi"

Napoli su Cheddira, le parole di Mignani

L'allenatore del Bari, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Parma, ha dichiarato: "So che a fino a giugno Cheddira rimarrà con noi, ma so come funziona il calcio e può essere che una mattina mi alzi e al campo lui non ci sia". Mercato aperto, dunque, dato che tutto può succedere, ma la linea intrapresa tra i due club è stata confermata anche dall'allenatore: Cheddira, 10 gol in campionato, può partire, ma solo dalla prossima estate. Il suo destino è chiaro: concludere la stagione in Serie B con la maglia del Bari.