Giuntoli, la frase su Osimhen che infiamma i tifosi

Apertura ufficiale del Napoli Azzedine Ounahi. Il centrocampista marocchino di proprietà dell'Angers è un obiettivo concreto come ha dichiarato prima della partita contro la Cremonese il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli : " Siamo ottimisti su Ounahi nonostante l’inserimento del Leeds . Il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano".

Napoli, le parole di Giuntoli

Intervenuto a "Mediaset", il ds del Napoli ha parlato anche di Osimhen: "Vale 100 milioni? In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quello che stanno facendo i ragazzi. È un giocatore incedibile? Sono tutti incedibili per noi". Sirigu con la Cremonese è andato in panchina, si parla di uno scambio di prestiti con la Fiorentina con Gollini a Napoli: "Ne stiamo parlando, vediamo. Cheddira? Vediamo..." ha concluso Giuntoli.