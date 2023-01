Napoli, nuovo prestito per Ambrosino: è fatta con il Cittadella

Giuseppe Ambrosino cambia squadra ma resta in Serie B. L'attaccante di proprietà del Napoli, bomber dell'ultima Primavera, ha lasciato da qualche giorno il Como e da pochi minuti è un nuovo giocatore del Cittadella . Prestito secco fino a giugno per il centravanti nativo di Procida, classe 2003, che il Napoli ha scelto di far crescere in questa stagione permettendogli di maturare altrove esperienza. L'avventura di Como non è andata secondo le aspettative, Ambrosino ha giocato meno del previsto , così la scelta di tornare a casa per qualche giorno prima di una nuova avventura.

Napoli, ufficiale Ambrosino al Cittadella

Appena un gol in quattro partite per un totale di settantatre minuti in campo: questi i numeri di Ambrosino con la maglia del Como. Sei mesi in cui l'attaccante di proprietà del Napoli non è riuscito a ritagliarsi lo spazio necessario per imporsi. Per questo la scelta di un nuovo prestito. Ambrosino resta in Serie B ma in questa seconda parte di stagione vestirà la maglia del Cittadella, squadra in piena lotta per non retrocedere.