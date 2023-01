Napoli, colpo Gollini: in arrivo le visite e la firma

Oggi se ne saprà di più sul destino di Kvaratskhelia in vista del derby contro la Salernitana. Resiste il dubbio principale che sarà sciolto solo nelle prossime ore: ci sarà, oppure no, all'Arechi, dopo la sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare la sfida con la Cremonese? Il georgiano verrà monitorato dopo aver vissuto lontano dal gruppo gli ultimi giorni. Mercoledì si è allenato a parte in palestra, ieri non ha svolto seduta a scopo precauzionale, oggi provino per valutare le sue condizioni. In caso di assenza iniziale, Elmas è in vantaggio su Raspadori , ma nulla è ancora deciso, molto dipenderà anche dai sintomi ormai sempre più silenziosi. Spalletti, intanto, riflette sulla formazione. Torneranno i titolarissimi e, presto, si unirà al gruppo anche Gollini . Accordo raggiunto con l'Atalanta e annuncio atteso all'inizio della prossima settimana. Sirigu ha già la valigia pronta, direzione Firenze.

Dubbio Kvara

Il grande dilemma per domani è la presenza o meno del georgiano. La febbre ha condizionato la sua settimana impedendogli di esserci martedì con la Cremonese e costringendolo a saltare gli ultimi allenamenti con la squadra. Il peggio è alle spalle, ma Kvara ha lavorato solo parzialmente nei giorni scorsi, non è chiaramente al top e per questo resta in dubbio per il derby contro la Salernitana. Oggi verrà valutato e poi, chiaramente, ci sarà ancora un giorno per prendere una decisione definitiva. L'alternativa si chiama Elmas. Il macedone, entrato bene con la Juve, jolly prezioso, 4 gol nelle ultime 6 di campionato, è avanti nelle gerarchie rispetto a Raspadori.

Rieccoli

Si rivedrà il Napoli classico all'Arechi dopo quello inedito contro la Cremonese. Spalletti tornerà a puntare sui titolarissimi che martedì si sono ritrovati, insieme, solo nella ripresa, ma non sono riusciti a incidere come l'allenatore avrebbe sperato: davanti a Meret riecco Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, a centrocampo Lobotka e Anguissa con Zielinski, in attacco Osimhen unica certezza in attesa di sciogliere il dubbio Kvara e dopo aver risolto il classico ballottaggio Lozano-Politano sulla destra.

Mercato

La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l'annuncio di Gollini. Accordo raggiunto con l'Atalanta che è proprietaria del suo cartellino. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni e alla Fiorentina andrà Sirigu in prestito secco fino a giugno. In queste ore l'ex Tottenham sta risolvendo gli ultimi dettagli con il Napoli. Visite, firma e annuncio sono attesi a breve. Capitolo Ounahi: il marocchino piace e gradirebbe il trasferimento in Italia, ma l'Angers resiste, spara alto e il Napoli resta fermo sulla propria posizione senza partecipare ad aste. Demme resta fino a giugno, parola del suo agente, così come Zerbin: lo ha confermato il suo entourage. Ma questi sono anche i giorni dei rinnovi: il Napoli è pronto a blindare Di Lorenzo, Rrahmani e Lobotka.