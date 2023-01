Napoli, l'agente di Meret: "Potrebbe fare esperienze all'estero"

Alex Meret poteva lasciare Napoli in estate. Prima del rinnovo la sua posizione era in bilico. Lo ha confermato anche il suo agente: "Prima di rinnovare il contratto ha giocato 5 partite sapendo che da un giorno all’altro sarebbe potuto arrivare un altro portiere e quindi è stato molto bravo, freddo e professionale a gestire al meglio la situazione". L'altro portiere poteva essere Keylor Navas che il Napoli stava trattando col Psg. Quando la trattativa è sfumata, Meret si è sentito sicuro del posto e ha firmato il prolungamento fino al 2024 con opzione a favore del Napoli per un altro anno: "Siamo molto contenti di averlo fatto" le parole di Federico Pastorello alla Rai.