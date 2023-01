Pierluigi Gollini ha svolto le visite mediche col Napoli prima della firma sul contratto. L'ormai ex portiere della Fiorentina si trasferirà in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questa l'intesa raggiunta tra i due club con l'Atalanta ancora proprietaria del cartellino. Percorso inverso per Sirigu che approderà alla Fiorentina di Italiano e che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche col club viola.

Napoli, Gollini ha svolto le visite mediche: ora la firma

Gollini, 3 presenze in campionato con la Fiorentina, è sbarcato oggi a Napoli, nel pomeriggio ha svolto le classiche visite mediche di rito. Si attende ora solo l'annuncio ufficiale da parte del club azzurro e il tweet di De Laurentiis. L'Atalanta ha raggiunto l'accordo col Napoli mentre Sirigu si trasferirà a Firenze in prestito secco per sei mesi. Il Napoli, invece, si è riservato il diritto di riscatto per una cifra vicina agli 8 milioni di euro.