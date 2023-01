"Volevamo Kvaratskhelia, ma c'era la fila", la rivelazione del dirigente di Serie A

Khvicha Kvaratskhelia ha 21 anni ma già tempo fa piaceva a diversi club. Era un ragazzino ma di talento, promettente, brillante. Anche l'Udinese ci aveva pensato. La conferma è arrivata dalle parole dell'osservatore e dirigente Andrea Carnevale , storico eroe dello scudetto a Napoli. Intervenuto ala trasmissione Legends che riunisce le vecchie glorie del Napoli di Maradona, l'ex attaccante ha svelato, parlando del talento georgiano: "Certo che ci provammo, ma diversi anni fa. Era giovanissimo ma aveva già la fila e quindi per noi era impossibile". Non bastò l'intuizione, dunque, per avere Kvara.

Napoli, le parole dell'ex Carnevale

Carnevale ha anche parlato di futuro e ha fatto un nome per l'eventuale sostituto di Osimhen che ha tanti corteggiatori e che sta facendo benissimo in questa stagione: "Io consiglio Beto. Se Osimhen parte, e sono certo che andrà come per chiunque fa 30 gol in un campionato, la mia scelta ricade su di lui". Beto, 24 anni, è all'Udinese dal 2021 e ha già segnato 18 gol, quest'anno già 7 in campionato.