Napoli, Lobotka sta per rinnovare: l'annuncio dell'agente

Stanislav Lobotka sta per rinnovare con il Napoli. L'annuncio arriva dal suo procuratore: "L'accordo c'è, procediamo tra poco con la società. Non vi preoccupate. Il ragazzo è contento di stare a Napoli. Tra poco si chiude". Queste le dichiarazioni di Sasha Huet Baranov rilasciate a CalcioNapoli24 TV. Conferma ufficiale sul rinnovo ormai prossimo da parte del regista del Napoli il cui attuale contratto è in scadenza nel 2025. Perno fondamentale nell'undici di Spalletti. Il Napoli è pronto a blindarlo.

Napoli, Lobotka pronto al rinnovo

L'ex centrocampista del Celta Vigo è una delle rivelazioni delle ultime due stagioni. Un calciatore rinato grazie alla cura Spalletti dopo gli anni trascorsi in panchina con Gattuso che gli preferiva Demme. Lobotka, anche per questo motivo, è pronto a prolungare il suo contratto col Napoli. L'agente ha aggiunto: "Ogni gara del Napoli è uno spettacolo. Lobotka ha avuto bisogno di tempo per inserirsi, con Gattuso non c'era sintonia tecnica. Spalletti ha capito subito come farlo giocare. Nel suo ruolo Lobo è tra i migliori al mondo".