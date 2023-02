Napoli, Real Madrid su Kvaratskhelia? Arriva l'annuncio dell'agente

Rimbalza dalla Spagna la notizia dell'interesse del Real Madrid per Kvaratskhelia. Non poteva passare inosservato il talento georgiano su cui ha poggiato gli occhi anche il club allenato da Carlo Ancelotti. Ma è presto oggi per parlare di mercato. Il 77 del Napoli è concentrato sul campo e sogna di vincere lo scudetto. Kvaratskhelia sta vivendo una stagione da favola, la sua prima in Serie A, con nove gol in campionato, undici complessivi, e un valore di mercato che dai dieci milioni spesi dal Napoli in estate è aumentato tantissimo.