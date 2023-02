Il Napoli pensa al futuro, obiettivo Baldanzi: la conferma dell’agente

Quattro gol in campionato, uno indimenticabile a Milano contro l'Inter, talento da vendere e il futuro dalla sua parte. Tommaso Baldanzi è una delle rivelazioni dell'Empoli di Zanetti. Centrocampista, classe 2003, si sta mettendo in mostra in questa stagione e ha già attirato su di sé l'attenzione di diverse big per la sua grande personalità. Tra queste c'è il Napoli. Non è più una notizia l'interesse del club di De Laurentiis per il giovanissimo talento toscano, così giovane eppure già decisivo nel massimo campionato italiano tra reti e diverse giocate da applausi.

Il Napoli è su Baldanzi: parla il suo procuratore

Ne ha parlato anche il suo procuratore Andrea Pastorello confermando la corte degli azzurri a Tv Play: “Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero. Oggi il livello del Napoli è elevatissimo. Da un punto di vista tecnico, il prossimo step del calciatore è trovare una soluzione dove possa giocare. Bisogna capire, questo è un salto molto importante e non parlo solo del Napoli. Ci sono pochi 2003 che giocano in Italia e in Serie A. Non è quindi un mistero che molti club lo stiano seguendo”. Parole chiare a conferma dell'interesse del Napoli ma anche dichiarazioni che spiegano come la scelta sul futuro sarà dettata da una priorità: essere protagonista in campo a prescindere dal nome del prossimo club. Pur sapendo che oggi il suo futuro è l'Empoli.