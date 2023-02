De Laurentiis e il retroscena dello “sconto” su Kvaratskhelia: “Preso a 20 milioni di meno…”

Napoli, le parole di De Laurentiis prima dell'Eintracht

La vigilia di una gara importante come quella di Francoforte è anche l'occasione per tracciare un bilancio stagionale: "Mi meraviglio che ci si ecciti per un Napoli che è sempre stato competitivo. Non dico il più forte ma competitivo e soprattutto il più onesto. Dal punto di vista del mondo, poi, vincere la Champions è molto più importante, ti dà un'immagine che Napoli come città ha già". Sul campionato: "Già a maggio in conferenza dissi che il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto. Per fortuna abbiamo un mister che sa allenare. Segreto? Divertirsi. Se non ci si diverte...che noia" ha concluso De Laurentiis.