"Napoli su un attaccante di Serie A prima di Kvaratskhelia", la rivelazione dell'agente

Kvaratskhelia-Napoli è stato amore prima vista , ma prima del georgiano la società azzurra aveva sondato altri profili per sostituire Lorenzo Insigne . L'addio dell'ex capitano era ufficiale da gennaio con il trasferimento annunciato in Canada al Toronto e dunque c'è stato tanto tempo per puntare sul profilo giusto. Nell'elenco delle idee del ds Giuntoli c'era anche Musa Barrow del Bologna . L'indiscrezione arriva dal suo agente: " Il Napoli lo aveva cercato prima dell'arrivo di Kvaratskhelia. Se ora il nome di Musa potrà tornare ad interessare o meno gli azzurri, io lo spero sempre".

Barrow e l'interesse del Napoli: il retroscena del procuratore

A parlare è Luigi Sorrentino che, intervistato da Radio Punto Nuovo, non nasconde la soddisfazione per il fatto che il suo assistito sia stato accostato al Napoli nonostante l'affare non si sia poi concretizzato: "Siamo sempre pronto al salto di qualità, anche se per ora Musa è felicissimo al Bologna". L'attaccante di Thiago Motta in questa stagione sta vivendo una stagione da alti e bassi con appena due gol all'attivo ma ha età (24) dalla sua parte per continuare a crescere.