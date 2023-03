Napoli, Mario Rui resta o sarà addio? Svelato il suo futuro

Svelato il futuro di Mario Rui. Ne ha parlato il suo agente Mario Giuffredi. “ Lo vedo al Napoli almeno per un altro anno, poi magari può essere che rimarrà ancora per altro tempo. Ma adesso è sicuramente presto per dirlo”. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Tmw. Giuffredi ha elogiato l'ex terzino della Roma e ha parlato della sua stagione con Mario Rui protagonista della cavalcata che sta conducendo il Napoli alla vittoria dello scudetto: “ Io penso che se dovesse vincere il campionato, lo scudetto Mario Rui l’ha vinto lui insieme ai suoi compagni. E per questo motivo deve giocare con la maglia con lo scudetto".

Napoli, il futuro di Mario Rui e Di Lorenzo: parla l'agente

Non solo il terzino portoghese: anche Di Lorenzo a Napoli sta molto bene e, da capitano, potrebbe restare in azzurro ancora a lungo. Lavori in corso per il rinnovo e Giuffredi ha aggiunto: “Di Lorenzo a Napoli sta molto bene, è molto legato alla città, al club ed ai tifosi. Non vedo il motivo per cui debba cambiare. Il Napoli oggi è un club importantissimo, fra i top in Europa. A meno di situazioni particolari resta a Napoli”.