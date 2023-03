Bufera Chelsea, lo spogliatoio prende posizione su Potter. E spunta il nome di Osimhen

Il Chelsea alle 16 di oggi 4 marzo sfiderà il Leeds nella ventiseiesima giornata di Premier League ma, intanto, pensa al mercato per rilanciarsi dopo un'annata clamorosamente deludente come certificato dall'attuale decimo posto in classifica in condominio con l'Aston Villa. Sole tre vittorie nelle ultime diciotto partite in tutte le competizioni e il manager Graham Potter, subentrato all'esonerato Thomas Tuchel, è finito nel mirino di aspre critiche.