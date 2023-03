"Villarreal su Lozano se non rinnova col Napoli"

Futuro in bilico per Hirving Lozano. L'attaccante messicano del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2024 e in virtù di un ingaggio pre-Covid potrebbe non trovare l'accordo col club di De Laurentiis per il rinnovo. Proprio dal Messicano fanno sapere che potrebbero esserci presto sviluppi. Il Villarreal è molto interessato all'ex Psv ed è una seria pretendente al pari di alcune squadre di Premier League come il Chelsea.