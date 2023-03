"Resti a Napoli?": la risposta di Zielinski fa capire tutto

Piotr Zielinski ha il contratto in scadenza nel 2024. Non ha ancora rinnovato, la trattativa con la società è in corso, oggi il centrocampista ha un'altra priorità che si chiama campo. Ovvero: lo scudetto e il sogno Champions. Lo fa capire, anzi lo dice, nella sua intervista a Sportmediaset: "Voglio continuare con questa squadra. Manca un anno e mezzo alla scadenza, non c'è fretta”.

Napoli, le parole di Zielinski su Osi, Kvara e il futuro

Il presente ha la priorità, dunque, e il presente si chiama scudetto: "La parola non ci ha fatto mai paura, abbiamo sempre avuto una squadra forte, stiamo facendo cose incredibili, ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo continuare così perché ci sono ancora tanti punti da fare. ma il Napoli non ha paura nemmeno in Champions League, siamo una squadra forte, matura e faremo grandi cose”. Zielinski condivide il campo con altri artisti del pallone come Kvaratskhelia e Osimhen: “Sono due giocatori fortissimi, danno tanto, se un giorno dovessero vincerlo sarei contentissimo, ma penso alla squadra”. Quindi porta aperta sul futuro: "Io sto benissimo a Napoli, sino da quando sono arrivato mi sono sentito come a casa". In attesa del rinnovo.