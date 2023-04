Napoli, Ndombele: "Futuro? Non dipende da me. Spesso ci trattano come merce". Retroscena su Conte

Altro che svogliato. Tanguy Ndombele respinge l'etichetta e spiega: "Me lo dicevano sempre, dalla scuola al campo, ma non è così. Lavoro costantemente per migliorare". Il centrocampista del Napoli si racconta a So Foot, parla del presente ma anche di passato, dell'arrivederci al Tottenham in estate, di un futuro ancora incerto: "Non so cosa accadrà, tanti tifosi mi chiedono di tornare al Tottenham ma lo decideranno i club e il Napoli ha una opzione per l’acquisto. Non mi pesa essere in prestito anche se a volte vedo che i calciatori vengono trattati più come merce che come persone".