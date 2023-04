"Gabri Veiga, il Real stia attento: ci prova anche il Napoli"

In Spagna il nuovo che avanza si chiama Gabri Veiga , anni 20, centrocampista del Celta Vigo, una delle promesse della Liga. Un giocatore che ha già attirato su di sé le attenzioni dei principali club. Il Barcellona lo cerca ma a quanto pare l'ultima sconfitta per 4-0 col Real e in generale le difficoltà dei blaugrana starebbero spingendo il giocatore, a parità di offerte, a scegliere proprio la squadra di Madrid dove "si sentirebbe più sicuro di vincere dei trofei".

Napoli, le pretendenti per Veiga sono tante: chi lo cerca

A scriverlo è El Nacional che, però, 'avvisa' il Real, lasciando intendere che per Veiga ci sia la fila. Tra i club interessati al calciatore a quanto pare c'è anche il Napoli di De Laurentiis, sempre attento ai giovani talenti europei. In lista anche Arsenal e Manchester City. Veiga, trequartista classico, giocatore di talento e fantasia, ha già realizzato nove gol in campionato e si sente pronto per il grande salto. Chissà in quale campionato.